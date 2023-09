Wojskowe uroczystości w Myślęcinku. Długa lista utrudneń dla mieszkańców

19-latek wybrał nietypową kryjówkę przed policją! Jak on tam się zmieścił?!

Pierwsze utrudnienia obowiązują już od czwartku (21 września). Od godz. 20.00 wprowadzone zostaną zakazy parkowania na ul. Rekreacyjnej. W piątek (22 września) od godz. 08.00 został wyłączony z funkcjonowania buspas na ul. Gdańskiej. Około godz. 18.00 ul. Rekreacyjna zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Ruchem na tym odcinku będzie kierować Policja i Żandarmeria Wojskowa.

W sobotę (23 września) od godz. 8.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Jeździeckiej. Dostęp do ulicy będzie miało wyłącznie wojsko i pojazdy uprzywilejowane. Rozpoczęcie głównych obchodów, w tym defilady wojska, zaplanowano na godz. 11.00 Po defiladzie na polanie Różopole odbędzie się piknik wojskowy.

W związku z planowanymi uroczystościami, w sobotę wprowadzone będą też zmiany na trasie przejazdu linii autobusowych 52, 93 i 94 - od 7:30 do 15:30

Linia nr 52

Wszystkie kursy wydłużone do Podkowy i Myślęcinka (do godziny 15:30) zostaną skrócone do pętli Dworzec Leśne (poza kursami 5:12, 6:27).

Linie nr 93, 94.

Kursy rozpoczynające bieg z pętli Dworzec Leśne realizowane będą ulicami Modrzewiową, Alejami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Armii Krajowej, od przystanku Osielsko / Myślęcinek (linia nr 93), Jeździecka/Gdańska (linia nr 94) powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:

• Gdańska / Jeździecka,

• Myślęcinek,

• Gdańska / Las nż,

• Las Gdański P+R,

• Modrzewiowa / Gdańska,

• Leśne (w ciągu ulicy Modrzewiowej po zachodniej stronie od ronda Żołnierzy-Górników).

Dodatkowe przystanki do obsługi pasażerskiej na trasie objazdu:

• Armii Krajowej / Zamczysko (przystanek PKS i 52),• Leśne (w ciągu ulicy Modrzewiowej po wschodniej stronie od ronda Żołnierzy-Górników).

Kursy linii 93, 94 do Dworca Leśne realizowane będą ulicami: Alejami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kamienną, Sułkowskiego, powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:

• Gdańska / Jeździecka,

• Myślęcinek,

• Gdańska / Las nż,

• Las Gdański P+R,

• Modrzewiowa / Gdańska,

Dodatkowe przystanki do obsługi pasażerskiej na trasie objazdu:

• Armii Krajowej / Jeździecka (przystanek 52),

• Armii Krajowej / Zamczysko (przystanek PKS-należy wystawić felgę),

• Kamienna / Wyszyńskiego,

• Kamienna / Sułkowskiego,

• Sułkowskiego / Kamienna,

• Sułkowskiego / Czerkaska,

• Leśne.

Ruch tramwajowy bez zmian.