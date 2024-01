WOŚP 2024: Co się będzie działo w Bydgoszczy? Mamy długą listę wydarzeń [PROGRAM]

Co dalej z ułaskawieniem Wąsika i Kamińskiego? Tylko on zna odpowiedź! Jasnowidz Jackowski ujawnił szokującą wizję

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą zbierane pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W niedzielę (28.01) na ulicach Bydgoszczy pojawi się 750 wolontariuszy. Tradycyjnie do tego grona dołączy m.in. Prezydent Miasta Rafał Bruski, którego z puszką WOŚP będzie można spotkać na bydgoskich ulicach.

Finał WOŚP 2024 w Bydgoszczy. Każdy znajdzie coś dla siebie

Już od południa na scenie na Starym Rynku rozpoczną się występy artystów, popłynie muzyka w różnej stylistyce, a wieczorem rozbłyśnie (bez huku) Światełko do nieba. Przed bydgoską publicznością wystąpią m.in.: Szkoła Tańca Bohema, Skolim, Bydgoscy Bluesmani, Lila, Kruzzo, Bydzia-com-band oraz zespół TSA, szczegóły TUTAJ. Będzie można podziwiać samochody offroadowe, błyszczące motocykle czy ścigać się sportową ciężarówką na symulatorze. Jak co roku, do WOŚP włączają się strażacy m.in. z jednostki OSP Gmina Osielsko, których wyposażenie i wóz zawsze jest wielką atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych.

Razem dla WOŚP

We wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyło się sporo bydgoskich instytucji. Już po raz czwarty organizatorzy zapraszają na trening biegowy z RUN BYDGOSZCZ dla WOŚP. W dniu 32. Finału WOŚP Myślęcinek zaprasza wszystkich, którzy chcą wesprzeć zbiórkę poprzez udział we wspólnym bieganiu. - Jak zawsze: bez wyników, na wesoło. Przyjdź, pobiegnij, wesprzyj swoim datkiem razem z grupą biegową RUN BYDGOSZCZ akcję WOŚP. Nie ma znaczenia czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, czy jesteś już długoletnim biegaczem, nie ma również znaczenia do jakiej grupy biegowej należysz – ważny jest cel "BIEGAMY – POMAGAMY" – zachęcają organizatorzy. Początek wydarzenia o godz. 9:30, na skrzyżowaniu ul. Hippicznej i Rekreacyjnej (początek promenady w Myślęcinku).

Po raz szósty rusza Retro Karawana WOŚP, która odwiedzając okoliczne miejscowości wspiera finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Od 6 lat niesiemy radość i przyciągamy ludzi o wielkich sercach tam, gdzie nie odbywają się żadne imprezy związane z WOŚPem, by wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień. Corocznie zbiera się nas kilkadziesiąt samochodów, około 70 pojazdów porusza się w kolorowym korowodzie, a w ciągu 6 Retro Karawan udało nam się zebrać już ponad 50 000 zł – mówią organizatorzy. Tegoroczna Retro Karawana WOŚP wyruszy o godz. 11 z parkingu PESY przy ul. Pileckiego, by przejechać ulicami Bydgoszczy w drodze do Nakła, odwiedzając Łochowice i Białe Błota, by ponownie zjechać się do Bydgoszczy. Jak co roku licytowane będą WOŚP-owe statuetki, które zawsze cieszą się dużym powodzeniem, a także wiele innych ciekawych fantów.

W piątek (26 stycznia) odbędzie się kolejny przejazd w ramach Rowerowej Masy Krytycznej. Rowerzyści będą „kręcić” w klimacie WOŚP-u.

W galerii handlowej „Rondo” przy ul. Kruszwickiej odbędzie się Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już po raz 14. klienci galerii handlowych w całej Polsce będą próbowali swoich sił w pokonywaniu 500 metrów na ergometrze wioślarskim. Wiosłowanie dla WOŚP będzie również wspaniałą możliwością do spotkania lub nawet powiosłowania razem ze znanymi polskimi sportowcami, w tym medalistami Igrzysk Olimpijskich czy mistrzostw świata. Za udział w próbie bicia rekordu każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Wiosłować będzie można od 10.00 do 18.00 w niedzielę (28 stycznia).

W dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszyscy wolontariusze mogą skorzystać za darmo z komunikacji miejskiej. Warunkiem jest posiadanie ważnego identyfikatora wydanego przez organizatorów Orkiestry.