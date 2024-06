ogromna strata

Wybitny operator filmowy zginął w strasznym wypadku pod Tucholą. "Jechał do rodzinnego miasta"

Wracamy do wypadku, do którego doszło na DW nr 240 w poniedziałek (10 czerwca) chwilę po godzinie 15:00. Jak przekazała nam policja, jedno z aut stanęło w płomieniach. Niestety w środku był uwięziony mężczyzna, którego nie udało się wydostać ze śmiertelnej pułapki. Okazało się, że był nim Arkadiusz Tomiak, ceniony operator filmowy. Właśnie jechał na festiwal “Młodzi i film” do Koszalina, swojego rodzinnego miasta...