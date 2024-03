Wydał grosze a zgarnął ogromne pieniądze! Farciarz z Bydgoszczy jest ustawiony na wiele lat

Judyta poszła do księdza. Przy konfesjonale wyjawiła prawdę o synu. Teraz żałuje, nie miał litości

To się nazywa mieć szczęście! Bydgoszczanin wydał 2,50 zł, a wygrał ponad 100 tys! Kupon w grze "Multi Multi" kupiono dokładnie w piątek, 22 marca w kolekturze przy ul. Waryńskiego 8. Na konto szczęśliwca wpłynie dokładnie 105 000 złotych.

Co można zrobić z taką kwotą? Możliwości jest wiele. Zbliżają się wakacje, więc jest to okazja, by wybrać się w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Można też nieźle zaszaleć na zakupach, sprawić sobie odrobinę luksusu, wymienić samochód na nowy, zainwestować, albo po prostu odłożyć na lepszą przyszłość.

Jak grać w Multi Multi?

Jeden zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł.To gracz decyduje, o ile gra, a może to być nawet 25 milionów złotych. Wygrana zależy od tego, ile liczb zostanie wytypowanych, z jaką stawką i czy dodana zostanie opcja gry z Plusem.

