Wyniki egzaminu zawodowego w 2026: kiedy i gdzie je sprawdzić? Tu znajdziesz wszystkie informacje

Egzaminy zawodowe w 2026: wyniki. Kiedy sprawdzić?

Egzaminy zawodowe w 2026 roku odbywały się w styczniu. Część pisemna w Formule 2017 miała miejsce 13 stycznia, natomiast w Formule 2019 przeprowadzono ją między 8 a 13 stycznia. Część praktyczna dla obu formuł była realizowana w terminie od 8 do 22 stycznia 2026 r., zgodnie z harmonogramami ogłoszonymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin składa się z dwóch części:

pisemnej – 40 zadań zamkniętych, czas trwania: 60 minut,

praktycznej – wykonywanej na stanowisku egzaminacyjnym, czas trwania: od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Według danych CKE do egzaminów z ponad 270 kwalifikacji przystąpiło ponad 197 tys. osób.

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2026? To musisz wiedzieć!

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki egzaminów zawodowych 2026 zostaną ogłoszone 27 marca 2026 r., zazwyczaj od godziny 10:00. Świadectwa, certyfikaty i dyplomy trafią do szkół do 9 kwietnia 2026 r.

Formuła 2012 – wyniki dostępne w serwisach poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

Formuła 2017 i Formuła 2019 – wyniki w systemie SIOEPKZ. Zdający sprawdzą je poprzez Portal Zdającego.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego krok po kroku?

Wejdź na Portal Zdającego SIOEPKZ.

Wpisz swój login i hasło – kody aktywacyjne powinny być wcześniej przekazane przez szkołę.

Sprawdź, czy pojawiła się informacja o wynikach. Jeśli nie, odśwież stronę.

Zapoznaj się z wynikami egzaminu zawodowego 2026.

Egzaminy zawodowe 2026: Ile punktów trzeba zdobyć, aby zdać?

Część pisemna – minimum 50% punktów.

Część praktyczna – minimum 75% punktów.

Klucze odpowiedzi dla Formuły 2019 nie są publikowane.

Co zrobić, jeśli nie zdało się egzaminu zawodowego?

Jeśli nie udało się zdać egzaminu zawodowego, nie należy się załamywać! Istnieje kilka możliwości, aby spróbować ponownie i poprawić wynik. Oto, co można zrobić w takiej sytuacji.

Zadajesz sobie pytanie: co jeśli nie zdam egzaminu zawodowego w technikum lub zawodówce? Przede wszystkim należy pamiętać, że niezdany egzamin zawodowy nie oznacza powtarzania klasy. Ile razy można zdawać egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy po pierwszym nieudanym razie można zdawać ponownie. Właściwie nie ma limitu liczby podejść, co oznacza, że możesz przystąpić do egzaminu tak wiele razy, jak będzie to konieczne. Aby przystąpić ponownie, należy:

Złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu u dyrektora szkoły (jeśli jesteś uczniem) lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), jeśli ukończyłeś szkołę.

Sprawdzić harmonogram kolejnych sesji egzaminacyjnych (zazwyczaj odbywają się dwie: zimowa w styczniu i letnia w czerwcu/lipcu).3

Musisz jednak pamiętać, że na takich samych zasadach możesz zdawać egzamin tylko dwa razy. Kolejne podejście odbywa się już w formie egzaminu eksternistycznego, który obowiązują inne zasady.