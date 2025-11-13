Zaginął 17-letni Jakub z Bydgoszczy! Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście poszukuje 17-letniego Jakuba Nurczyńskiego, który zaginął, nie wracając do domu i nie kontaktując się z bliskimi.

Jakub ma około 170 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy, zielone oczy i bliznę na czole; w dniu zaginięcia ubrany był w szarą bluzę, czarne spodnie, kurtkę i buty marki NIKE.

Osoby posiadające informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub alarmowym 112.

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzi poszukiwania 17-letniego Jakuba Nurczyńskiego, który w tajemniczych okolicznościach zniknął z miejsca zamieszkania. Od chwili, gdy wyszedł z domu, nie powrócił i nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani znajomymi. Jego bliscy nie tracą nadziei, że chłopak się odnajdzie, a policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogli go widzieć lub wiedzą, co się z nim stało.

Jakub ma około 170 centymetrów wzrostu, jest szczupłej, wysportowanej budowy ciała. Ma krótkie blond włosy, zielone oczy i charakterystyczną bliznę na czole, która może ułatwić rozpoznanie. W dniu zaginięcia ubrany był w jasnoszarą bluzę z kapturem, czarne spodnie i kurtkę marki NIKE, a także czarne buty tej samej firmy.

Policjanci z Bydgoszczy apelują do mieszkańców i wszystkich osób przebywających w regionie o zachowanie szczególnej czujności. Nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa. – Osoby znające miejsce pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerem telefonu 47 751 11 59 lub 47 751 11 60. Można też dzwonić na numer alarmowy 112 – przekazali funkcjonariusze.

Sprawa zaginięcia Jakuba poruszyła bydgoszczan, którzy w mediach społecznościowych udostępniają komunikaty o poszukiwaniach. Policja liczy, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców uda się odnaleźć 17-latka cały i zdrowy.