Załamana matka z Bydgoszczy nie ma już wyboru: "Będzie utrzymywał nas mąż i 500 plus…

Ceny za przedszkole w Bydgoszczy zwalają z nóg. "Muszę zrezygnować z pracy"

W ostatnich miesiącach Polacy szczególnie mocno odczuwają skutki szalejącej inflacji i kryzysu gospodarczego. Niestety, odbija się to na domowym budżecie, a rosnące ceny widać wyraźnie nie tylko podczas codziennych zakupów. Rodzice borykają się także z rosnącymi opłatami za przedszkole. Ten problem zna doskonale nasza Czytelniczka z Bydgoszczy, która pokazała, jak w ciągu zaledwie dwóch lat wzrosły rachunki za placówkę dla jej synów. Chłopcy chodzą do niepublicznego przedszkola, bo na miejsce w publicznej palcówce nie było szans. Oto stawki, jakie płaci nasza Czytelniczka:

czesne: było 520 zł, jest 580 zł

dzienna stawka żywieniowa: było 8,5 zł, jest 14,6 zł

zajęcia dodatkowe: było 50 zł, jest 60 zł

To daje łączną kwotę 932 zł - o 30% więcej niż jeszcze dwa lata temu! Zrozpaczona tymi cenami kobieta przyznaje wprost, że nie opłaca jej się już pracować, więc będzie musiała zrezygnować z pracy. - Zarabiam trochę ponad 3 tys. złotych na rękę. Za przedszkole muszę już teraz płacić prawie 2 tys. miesięcznie. Niestety, w ciągu ostatnich lat te ceny tak wzrosły, że będę musiała zrezygnować z pracy. Zwyczajnie mi się to nie opłaca - pisze w liście do redakcji bydgoszczanka. - Długo się przed tym broniłam, chciałam być nie tylko mamą na pełen etat, ale i spełniać się zawodowo. Niestety, już wiem, że to niemożliwe. Będzie utrzymywał nas mąż i 500 plus - podsumowuje gorzko kobieta.

Ile kosztuje przedszkole? Oto cennik

Czy ceny w bydgoskich przedszkolach rzeczywiście są takie wysokie? A może nasza Czytelniczka wybrała wyjątkowo elitarną i drogą placówkę dla swoich synów? Sprawdziliśmy opłaty, jakie trzeba ponieść w innych przedszkolach i porównaliśmy je z rachunkami naszej Czytelniczki. Jak się okazuje, mogła trafić na jeszcze wyższe ceny... Zobaczcie cennik, który pokazuje, ile trzeba zapłacić za przedszkole w Bydgoszczy w 2023 roku:

czesne: 350-600 zł

dzienna stawka żywieniowa: 10-15,5 zł

wpisowe (płatne jednorazowo): 250-350 zł

Co sądzicie o takich cenach za przedszkole w Bydgoszczy? Czekamy na Wasze komentarze poniżej!