Zaorał kawałek pola i skosił kilka drzew! Teraz szuka go policja z Tucholi [ZDJĘCIA]

Zaorał kawałek pola i skosił kilka drzew! Kierowcy mercedesa szuka policja

Gdy nasi dziennikarze zobaczyli zaparkowanego w zagajniku mercedesa, to zaczęli się śmiać. Zanim jednak kierowca wjechał w las, to najpierw, na zakręcie, wypadł z drogi. Potem spory kawałek przejechał polem i następnie wjechał w zagajnik. Nie ma co, kierowca miał fantazję. Po tym "wyczynie" zamknął samochód na kluczyk i udał się na spoczynek. Do tego dziwnego parkowania doszło bowiem w nocy, z niedzieli na poniedziałek (16/17 kwietnia).

To musiał być ułan, ponieważ kto inny potrafiłby dokonać czego takiego?! Mechaniczny koń, dosiadany przez polskiego "ułana", ma niemieckie papiery. Trzeba mieć iście ułańską fantazję, by wjechać na drogę pomiędzy Wierzchucinem, a Zielonką.

Ta droga w gminie Cekcyn, koło Tucholi, przypomina durszlak. Jest w nim więcej dziur niż asfaltu. Kierowca mercedesa, który "zaparkował" w zagajniku, jak mówi nam młodszy aspirant Łukasz Tomaszewski, rzecznik prasowy tucholskiej policji, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków jazdy i dlatego wypadł z drogi na zakręcie.

- Kierowcę pojazdu mamy ustalonego - dodaje Łukaszewski. Dla kierowcy o ułańskiej fantazji nie mamy jednak dobrych informacji. Policja szuka go nie po to, aby wręczyć mu medal uznania. Czeka go mandat.

