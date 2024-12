Jasnowidz Krzysztof Jackowski miał kolejną wizję. To nie spodoba się Polakom!

Krzysztof Jackowski to słynny jasnowidz z Człuchowa, który od lat porusza tematy wywołujące ogromne emocje wśród Polaków. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając popularność dzięki zaangażowaniu w poszukiwania zaginionych osób oraz komentowaniu bieżących wydarzeń. Jackowski twierdzi, że swoje wizje opiera na wyjątkowej zdolności do „widzenia” przyszłości i odczytywania emocji. Jego przepowiednie przyciągają uwagę zarówno zwolenników, jak i sceptyków, a on sam regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami w mediach oraz na swoim kanale w serwisach internetowych. Tym razem spotkał się z dziennikarzem "Super Expressu" i podzielił wizją dotyczącą ceny masła w 2025 roku. Jest to temat, który w ostatnim czasie jest szeroko komentowany.

Eksperci oceniają, że średnia cena kostki masła może osiągnąć poziom 10 zł w I połowie przyszłego roku. Podkreślają jednak, że ceny masła w 2025 roku mogą być uzależnione od wielu czynników, takich jak sytuacja na rynku mleczarskim, koszty produkcji oraz zmieniające się warunki klimatyczne wpływające na dostępność paszy dla krów. Eksperci prognozują, że przypadku ewentualnych problemów w łańcuchach dostaw lub wzrostu kosztów energii, istnieje ryzyko podwyżek.

Co na to jasnowidz z Człuchowa?

Zapytaliśmy jasnowidza Jackowskiego o ceny masła w 2025 roku. Wykrzyczał te trzy słowa: "TANIEJ NIE BĘDZIE"

- Myślę, że dla czytelnika lub widza najbardziej wartościowe będzie to, co powtórzę jeszcze raz: "taniej nie będzie", o tym zapomnijmy! Zresztą mówiłem w tamtym roku, że strasznie podrożeją produkty żywnościowe i tak jest. Chcę przekazać czytelnikom "Super Expressu", że jak zacznie być problem z ropą i ropa bardzo mocno podrożeje, niech robią pożytek ze swoich oszczędności, niech zainwestują w coś, że na tym nie stracą. Krach może doprowadzić do bardzo dużych strat. Jeżeli będziemy wierzyć tylko gotówce - powiedział naszemu dziennikarzowi Krzysztof Jackowski.

