Żar leje się z nieba! Tak ciepło długo nie było. IMGW ostrzega mieszkańców Bydgoszczy

To będzie upalny weekend na Kujawach i Pomorzu. W większej części regionu temperatura przekroczy 30°C. Już od wtorku, 20 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim będzie bardzo gorąco. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C, a to oznacz ogromne zagrożenie dla zdrowia niektórych mieszkańców. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które obowiązuje od godziny 12:00 20 czerwca do godziny 18:00 21 czerwca.

Ostrzeżenie II stopnia. Co oznacza?

Drugi stopień ostrzeżenia to pomarańczowy alert. II stopień oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

