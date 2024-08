O krok od tragedii!

Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK 10 pod Bydgoszczą! Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Kolejny wypadek na drodze krajowej nr 10. W piątek, 9 sierpnia w nocy doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jak wyjaśniają nam pracujący na miejscu strażacy, jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Jak doszło do wypadku? Szczegóły podajemy poniżej.