Zerwana linia wysokiego napięcia wywołała pożar! Mieszkańcy pierwsi stanęli do walki z ogniem

Jak przekazuje Eska Bydgoszcz News, ogień pojawił się około godziny 15:20 przy ul. Powstańców. Zgłoszenie, które otrzymali strażacy z OSP Solec Kujawski, mówiło o pożarze nieużytków. Jednak sytuacja na miejscu okazała się o wiele poważniejsza.

– Po dotarciu na miejsce okazało się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza, niż początkowo zakładano – relacjonują strażacy z OSP Solec Kujawski. – Doszło do zerwania linii wysokiego napięcia o dużej mocy 110 000 V, co doprowadziło do pożaru lasu, krzewów oraz traw na pobliskich nieużytkach. Ogień rozprzestrzeniał się w kierunku budynków mieszkalnych oraz firm, stwarzając poważne zagrożenie – dodają.

Mieszkańcy Solca Kujawskiego bohatersko walczyli z ogniem

Na miejsce zdarzenia skierowano trzy zastępy strażackie z OSP Solec Kujawski oraz jeden z JRG PSP w Bydgoszczy. – Od telefonu do przyjazdu minęło dosłownie 12 minut. Dzięki temu pożar nie rozprzestrzenił się na nasze domy, pomimo bardzo dynamicznej sytuacji – opowiada dziennikarce Eska Bydgoszcz News mieszkanka Solca Kujawskiego. Szybka reakcja mieszkańców i strażaków zapobiegła tragedii. Nikt nie został poszkodowany, a ogień nie dotarł do zabudowań. Strażacy podkreślają, że kluczowe znaczenie miał fakt, że w momencie gaszenia w zerwanej linii nie płynął prąd.

Enea Operator bada przyczyny awarii

Spółka Enea Operator powołała specjalną komisję, która ma ustalić przyczyny awarii. – Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną przerwania linii wysokiego napięcia było suche drzewo, które opadło na przewód – informuje Waldemar Olter, regionalny rzecznik prasowy Enea Operator. – W wyniku oparcia drzewa o przewód doszło do iskrzenia pomiędzy konarami drzewa a linią. Ogień i wysoka temperatura, powstałe w wyniku iskrzenia spowodowały przepalenie przewodu linii wysokiego napięcia i jego upadek na linię niskiego napięcia zasilającą odbiorców – dodaje.

Awaria prądu? Możesz ubiegać się o odszkodowanie

W wyniku awarii prądu zostało pozbawionych 25 odbiorców. Wzrost napięcia w instalacjach wewnętrznych mógł spowodować uszkodzenie sprzętu. – W takiej sytuacji można się zwrócić do nas z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za zniszczone mienie. Każde roszczenie rozpatrzymy indywidualnie – zapewnia Waldemar Olter.

