Ktoś przywiązał suczkę do drzewa i zostawił na pewną śmierć! Policja szuka właściciela [ZDJĘCIA]

Koszmarna śmierć 14-letniej Kseni. Straciła życie w drodze do McDonald's

Zmiany w komunikacji miejskiej w sylwestra i Nowy Rok w Bydgoszczy. Ważne informacje dla pasażerów

Komunikacja miejska w sobotę, 31 grudnia będzie kursowała według sobotnich rozkładów. Na liniach nocnych nr 31N, 33N, 34N, 35N będą jeździły autobusy o zwiększonej pojemności (wozy długie).

Natomiast od 1 stycznia, w związku z uruchomionym systemem P & R, zmieniamy nazwy kilku przystanków znajdujących się w pobliżu tych parkingów (Las Gdański P+R; Rondo Kujawskie P+R; Przylesie P+R; Urząd Miasta P+R; Nowy Rynek P+R oraz Rondo Maczka P+R). Dodatkowo zmieni się nazwa przystanku Gdańska/Dworcowa na Plac Praw Kobiet.

Zobacz: Bohaterska reanimacja w tramwaju w Bydgoszczy. Motorniczy i strażnicy uratowali mężczyznę

Warto także pamiętać, że od 2 stycznia, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Gminą Białe Błota, wzmocniona zostanie obsługa linii międzygminnej nr 90, kursującej z Garbar do Łochowic. Liczba kursów w dzień powszedni wzrośnie z 10 do 18, a w weekendy (soboty, niedziele i święta) wzrośnie z 4 do 6.

Sonda Jak w skali od 1 do 5 oceniasz bydgoską komunikację miejską? 5 - bardzo dobrze 4 - dobrze 3 - średnio 2 - źle 1 - bardzo źle