Zniknęła bez śladu o świcie! Trwają poszukiwania 27-letniej Weroniki

Policja w Solcu Kujawskim poszukuje Weroniki Siepak, która zaginęła 12 listopada 2025 roku, opuszczając dom bez słowa.

Zaginiona ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę, blond włosy i niebieskie oczy; w dniu zaginięcia ubrana była w jasne jeansy i niebieską kurtkę.

Rodzina nie ma z nią kontaktu, a policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą znać jej miejsce pobytu.

Jeśli widziałeś Weronikę lub masz jakiekolwiek informacje, skontaktuj się z policją pod numerami 47-751-51-99 lub 112.

Komisariat Policji w Solcu Kujawskim prowadzi poszukiwania Weroniki Siepak, która 12 listopada 2025 r., około godziny 6:30, opuściła miejsce zamieszkania, nie informując rodziny, dokąd się udaje. Do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Zaginiona ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy, niebieskie oczy i pełne uzębienie. W dniu zaginięcia ubrana była w jasnoniebieskie spodnie jeansowe, czarne sportowe buty Adidas, szary sweter w białe kwiaty oraz niebieską puchową kurtkę. Nosi srebrne kolczyki i srebrny łańcuszek z zawieszką w kształcie oczka/okręgu.

Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogą znać miejsce pobytu Weroniki.

– Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Solcu Kujawskim pod numerem telefonu 47-751-51-99 lub 112 – apelują funkcjonariusze.

Jak udało się nam ustalić, w działania zaangażowała się grupa poszukiwawcza GRS OP BIZON Solec Kujawski. - W godzinach nocnych zostaliśmy zadysponowani do działań poszukiwawczych w miejscowości Solec Kujawski. Do akcji wyjechały zespoły na quadach oraz pojazdy: 307 64 Transit, 307 62 „Staszek”, 307 66 Frota, a także nawigatorzy, planiści i ratownicy. Działania poszukiwawcze nadal trwają - przekazali.