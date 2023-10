Fatalny wypadek koło Elbląga. 17-latka nie miała szans

Myślał, że potrzebuje pomocy i zatrzymał auto. "Niestety już do niego nie wsiadł"

Fatalne wiadomości spłynęły do nas z dróg w województwie warmińsko-mazurskim. - Osobowa honda, którą podróżowało 5 osób wypadła z drogi i dachowała. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 17-letnia pasażerka auta. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala - poinformowali przedstawiciele KMP w Elblągu. Dwie osoby trafiły do lecznicy w stanie ciężkim. Na miejscu pracowali m.in. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego elbląskiej komendy, strażacy i ratownicy medyczni. Przyczyny i okoliczności wyjaśni śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Służby apelują o ostrożność na drogach. W niedzielę warunki atmosferyczne nie będą nam ułatwiać zadania, więc warto zachować maksymalny poziom koncentracji. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim nastolatki składamy wyrazy współczucia.