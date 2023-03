Zdał egzamin na prawko i wziął auto ojca. Skutki były opłakane

Elbląg. Zdał prawo jazdy i zarobił mandat

W czwartek (16 marca) policjanci z ruchu drogowego w Elblągu zatrzymali na ul. Dąbka 18-latka, który jechał samochodem ojca. - Rozpędził mitsubishi do 75 km/h na ograniczeniu do 50-tki - mówi Jakub Sawicki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Młody mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Okazało się również, że nie ma jeszcze wydanych uprawnień do kierowania pomimo tego, że tego samego dnia zdał egzamin na prawo jazdy. Tłumaczył się i okazywał arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu, który niestety nie uprawnia go jeszcze w żaden sposób do kierowania pojazdami mechanicznymi. W jego przypadku policjanci byli zmuszeni do skierowania wniosku do sądu.

Policjanci przypominają, że w myśl Ustawy o kierujących pojazdami, datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest data ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

