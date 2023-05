37-letni policjant z Gorzowa Wielkopolskiego, który postrzelił się z broni, nie żyje

Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim potwierdziła, że 37-letni policjant, który postrzelił się z broni, nie żyje. Tragedia, w następstwie której doszło do śmierci mundurowego, miała miejsce w poniedziałek, 15 maja, w godzinach porannych. Ok. godz. 7 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pojawiły się służby medyczne, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia ratunkowego, którym ciężko ranny policjant, prawdopodobnie z obrażeniami głowy, trafił do szpitala. Tego samego dnia 37-latek zmarł. - Prowadzimy w tej sprawie czynności zmierzającą do ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy na razie szczegółowych informacji. Jest za wcześnie, by mówić, czy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, czy może zdarzeniem o charakterze kryminalnym - wyjaśnia Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Sonda Czy praca w policji jest niebezpieczna? Tak Nie Nie mam zdania na ten temat