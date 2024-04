Emerytura Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw mówi o pięciocyfrowej kwocie!

Kolejna kompromitacja Daniela Martyniuka! I to tuż po weselu. Ekspertka kieruje go na specjalistyczny oddział!

Krzysztof Rutkowski emerytura. Tyle miesięcznie ma otrzymać detektyw

Krzysztof Rutkowski ma brak pieniędzy narzekać nie może. W zeszłym roku informowaliśmy, że słynny detektyw i celebryta jest właścicielem aż 17 samochodów! O swoim statusie materialnym mówi bez ogródek. - Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego. Ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem, że mam miliony złotych na koncie, bo nim jestem, ale ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie - wyznał Krzysztof Rutkowski w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Detektyw raczej nie musi obawiać się o pieniądze na starość. Zresztą o emeryturze na razie wcale nie myśli, choć szacuje, ile ona może wynieść. Mówi o pięciocyfrowej kwocie - Moja emerytura może być wysoka. Jednak na razie się na nią nie wybieram i o niej nawet nie myślę. Przewiduję, że jeśli na nią kiedyś przejdę, to otrzymam miesięcznie świadczenie w granicach 10 tysięcy złotych - stwierdził Krzysztof Rutkowski w nowym wywiadzie dla wspomnianego portalu.

Krzysztof Rutkowski ma w sypialni różaniec i dwie giwery

Detektyw dwa lata temu zaprosił dziennikarzy "Super Expressu" i pokazał im, jak mieszka w swojej rezydencji pod Łodzią. Kamery były nawet w sypialni detektywa. Okazało się, że Krzysztof Rutkowski jest człowiekiem religijnym. - Pan Jezus musi zawsze o nas dbać – zaznaczył w programie "Politycy od kuchni". Przy łóżku gwiazdor miał przewieszony różaniec, a obok... dwie giwery. - I to jest bezpieczeństwo! - przekonywał Rutkowski, który niedawno wziął się za swoje włosy. Fanów fryzury detektywa musimy uspokoić. Chodziło nie o to, co znajduje się na głowie, tylko o włosy na brodzie. Tak czy owak metamorfoza była spora. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przemiany Krzysztofa Rutkowskiego.

