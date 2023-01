4-miesięczna dziewczynka spadła z wysokości! Cała rodzina spod Sulęcina pijana...

i Autor: ravinems/cc0/Pixabay.com 4-miesięczna dziewczynka spadła z wysokości i została zabrana do szpitala. Jej rodzice i babcia byli pijani

Skandaliczne zachowanie

4-miesięczna dziewczynka spadła z wysokości i została zabrana do szpitala. Do zdarzenia doszło w sobotę, 31 grudnia, ok. godz. 21. Jak informuje policja w Sulęcinie, dziecko zostało w ranne w czasie nieporozumień rodzinnych, w których brali udział babcia i ojciec dziewczynki - obydwoje byli pijani. Po chwili na miejsce dotarła matka dziecka, też nietrzeźwa.