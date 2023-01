i Autor: LisaRigoniPhotography/cc0/Pixabay.com Sąd w Sulęcinie zdecyduje, co stanie się z 4-miesięczną dziewczynką, która spadła z wysokości na terenie pobliskiej gminy Słońsk

Rodzina prawdziwa czy zastępcza?

4-miesięczna dziewczynka spadła z wysokości. Już nie wróci do domu? Jej rodzice i babcia pijani

Sąd w Sulęcinie zdecyduje, co stanie się z 4-miesięczną dziewczynką, która spadła z wysokości na terenie pobliskiej gminy Słońsk. Jak informuje policja, do zdarzenia doszło w czasie nieporozumień rodzinnych między rodzicami i babcią dziecka, co skończyło się tym, że dziewczynka wypadł z rąk swojemu ojcu. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Gorzowie.