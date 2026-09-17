Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na weekend 18-20 września

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w najbliższy weekend doświadczą pogodowej huśtawki. Choć aura będzie miała swoje przyjemniejsze momenty, to końcówka tygodnia przyniesie wyraźną zmianę. Kluczowa okaże się sobota, która da chwilę wytchnienia od deszczu, ale niedziela zapowiada się już zupełnie inaczej. Warto zwrócić uwagę na rosnącą siłę wiatru i powrót opadów.

Piątek: Początek weekendu z przelotnym deszczem

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się od dnia z temperaturami wahającymi się od około 12 stopni Celsjusza w nocy do niemal 20 stopni w najcieplejszym momencie. Piątkowej aurze towarzyszyć będą słabe opady deszczu, które mogą być odczuwalne zwłaszcza w ciągu dnia. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, osiągając około 3 m/s.

Sobota: Najcieplejszy dzień weekendu

Sobota przyniesie poprawę pogody i okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Termometry pokażą maksymalnie nieco ponad 20 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 11 stopni. Co najważniejsze, prognozy na ten dzień nie przewidują opadów deszczu, choć na niebie dominować będzie duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, osiągając w porywach blisko 4 m/s.

Niedziela: Wyraźne ochłodzenie i powrót opadów

Niestety, ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźne pogorszenie aury. Niedziela w Gorzowie Wielkopolskim będzie znacznie chłodniejsza – temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 16 stopni Celsjusza. Do miasta powrócą również opady deszczu, które mogą być bardziej intensywne niż w piątek. Zdecydowanie nasili się też wiatr, którego średnia prędkość wzrośnie do prawie 5 m/s, co dodatkowo obniży odczucie komfortu termicznego.

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Jak spędzić czas?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe aktywności. Sobota, jako najcieplejszy i bezdeszczowy dzień, stworzy idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po miejskich parkach, wycieczkę rowerową po okolicznych ścieżkach czy po prostu relaks na łonie natury. Z kolei deszczowy piątek i znacznie chłodniejsza, mokra niedziela to pogoda, która bardziej sprzyja planom pod dachem. Warto rozważyć wizytę w kinie, centrum kultury czy spędzenie czasu w jednej z lokalnych restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather