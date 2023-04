Pies wyrzucony z 2. piętra w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna nie mógł znieść szczekania

Pies został wyrzucony z 2. piętra, bo mężczyzna, który popełnił przestępstwo, tłumaczył później policji, że miał dosyć szczekania. Do zdarzenia doszło w piątek, 31 marca, w kamienicy przy ul. Krzywoustego w Gorzowie Wielkopolskim. Do lokatora mieszkania przyszła grupa znajomych, którym towarzyszyło zwierzę. W czasie zakrapianego alkoholem spotkania 59-latek miał dosyć szczekania psa, więc najpierw rzucił nim o podłogę, a później wyrzucił go przez okno. Czworonóg przeżył, ale trafił z obrażeniami do weterynarza - do powrotu do pełnej sprawności potrzebuje specjalistycznej opieki.

- Mężczyzna został przewieziony do gorzowskiej komendy. Policjanci podczas zatrzymania zabezpieczyli w mieszkaniu amunicję, na którą podejrzany nie miał pozwolenia. W sobotę (1 kwietnia) 59-latek usłyszał zarzuty. Dotyczą one znęcania się nad psem oraz posiadania amunicji bez zezwolenia, za co grozi mu do 8 lat więzienia - poinformował komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Sonda Czy dzieci powinny wychowywać się ze zwierzętami? Zdecydowanie tak Lepiej nie Nie mam zdania