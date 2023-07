i Autor: policja.pl Dwuletni Antoś robił się siny, nie było z nim kontaktu. Życie chłopczyka wisiało na włosku

Liczyły się sekundy

Życie dwuletniego Antosia wisiało na włosku. Chłopczyk robił się siny, a wiozący go do szpitala rodzice utknęli w korku w centrum miasta. Sytuacja z minuty na minutę robiła się coraz poważniejsza. Z dzieckiem nie było kontaktu. Roztrzęsieni rodzice malca zwrócili się po pomoc do przejeżdżających obok policjantów. Ci nie wahali się ani chwili.