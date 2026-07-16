Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 17-19 lipca

Nadchodzące dni w Gorzowie Wielkopolskim przyniosą prawdziwy pogodowy rollercoaster. Weekend rozpocznie się od bardzo wysokiej temperatury i intensywnych opadów deszczu, ale aura szybko zmieni swoje oblicze. Najcieplejszym dniem będzie piątek, a najchłodniejszym niedziela, kiedy to termometry pokażą wartości niższe nawet o 10 stopni.

Gorący i deszczowy piątek

Początek weekendu, 17 lipca, zapowiada się w Gorzowie Wielkopolskim upalnie. Temperatura w ciągu dnia może sięgnąć nawet 33 stopni Celsjusza, a nocą nie spadnie poniżej 18°C. Słoneczną aurę będzie jednak zakłócać umiarkowane zachmurzenie oraz intensywne opady deszczu, których suma może wynieść blisko 16 mm. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie

Już w sobotę, 18 lipca, mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego odczują wyraźną zmianę. Temperatura maksymalna spadnie do około 25 stopni, co oznacza ochłodzenie o kilka stopni w porównaniu z piątkiem. Noc również będzie chłodniejsza, z temperaturą na poziomie 17°C. Tego dnia wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość 4 m/s. Prognozowane są także opady deszczu, ale będą one znacznie słabsze – ich suma wyniesie około 4 mm. Niebo pozostanie umiarkowanie zachmurzone.

Chłodniejsza i pochmurna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 19 lipca, będzie najchłodniejszy. Temperatura w Gorzowie Wielkopolskim w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 23 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie dalszy spadek temperatury do około 14 stopni. Co ważne, opady deszczu praktycznie zanikną. Mimo to nie należy spodziewać się słońca, ponieważ prognozy wskazują na duże zachmurzenie. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością podobną jak w piątek, czyli około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Dynamiczna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Piątkowa wysoka temperatura będzie zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz, jednak intensywne opady deszczu mogą pokrzyżować te zamierzenia. Warto mieć przygotowany plan B, który nie jest uzależniony od pogody. Z kolei sobota i niedziela, z uwagi na niższe temperatury, będą bardziej sprzyjać aktywnościom takim jak spacery czy wycieczki rowerowe. Mimo pochmurnego nieba, zwłaszcza w niedzielę, brak intensywnych opadów pozwoli na swobodne korzystanie z uroków miasta.

Dane pogodowe: OpenWeather