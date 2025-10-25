Tragiczny wypadek drogowy miał miejsce pod Słubicami, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe.

W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, a kilka innych zostało rannych i trafiło do szpitala.

Policja pod nadzorem prokuratury bada szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Jedna osoba nie żyje, kilka zostało rannych - to bilans wypadku pod Słubicami, do którego doszło w sobotę, 25 października. Informacja o zderzeniu dwóch osobówek na trasie Gronów-Stańsk wpłynęło do miejscowej policji o godz. 16.18.

- Są to na razie wstępne ustalenia, bo kierująca audi prawdopodobnie skręcała w drogę pożarową, ale w czasie manewru zderzyła się z mercedesem. Oboma pojazdami podróżowało łącznie 9 osób, ale najpoważniejsze obrażenia odniosła prowadząca audi i jej pasażerka. Druga z kobiet była nieprzytomna i poniosła śmierć na miejscu - powiedziała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Ewa Murmyło, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Do szpitala trafiło łącznie kilka osób, ale nie wiadomo jeszcze, w jakim są stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

