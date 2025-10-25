Kobieta nie żyje, wiele osób rannych! Wielka tragedia pod Słubicami. Lądował śmigłowiec LPR

Pasażerka osobówki zginęła w wypadku, do którego doszło na trasie Gronów-Stańsk pod Słubicami w sobotę, 25 października. Po godz. 16 zderzyły się tam osobowe audi i mercedes, którymi podróżowało łącznie 9 osób. Jak wstępnie informuje policja, do tragedii doszło, gdy kierująca audi prawdopodobnie chciała skręcić z głównej drogi w drogę pożarową. Kilka osób trafiło do szpitala.

  • Tragiczny wypadek drogowy miał miejsce pod Słubicami, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe.
  • W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, a kilka innych zostało rannych i trafiło do szpitala.
  • Policja pod nadzorem prokuratury bada szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Śmiertelny wypadek pod Słubicami. Nie żyje pasażerka audi

Jedna osoba nie żyje, kilka zostało rannych - to bilans wypadku pod Słubicami, do którego doszło w sobotę, 25 października. Informacja o zderzeniu dwóch osobówek na trasie Gronów-Stańsk wpłynęło do miejscowej policji o godz. 16.18. 

- Są to na razie wstępne ustalenia, bo kierująca audi prawdopodobnie skręcała w drogę pożarową, ale w czasie manewru zderzyła się z mercedesem. Oboma pojazdami podróżowało łącznie 9 osób, ale najpoważniejsze obrażenia odniosła prowadząca audi i jej pasażerka. Druga z kobiet była nieprzytomna i poniosła śmierć na miejscu - powiedziała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Ewa Murmyło, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Do szpitala trafiło łącznie kilka osób, ale nie wiadomo jeszcze, w jakim są stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

