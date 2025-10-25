Kierowca BMW zginął podczas ucieczki przed policją w Słubicach.

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uderzył w budynek.

Sprawdź, co spowodowało, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli.

Słubice. Kierowca BMW zginął w wypadku, uciekając przed policją

Kierujący BMW zginął w czasie policyjnego pościgu w Słubicach. Do wypadku doszło w sobotę, 25 października, ok. godz. 16, gdy mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

- Mundurowi wytypowali jego pojazd, ale mężczyzna zignorował ich wezwanie i ruszył do ucieczki, nie reagując następnie na sygnały dźwiękowe i świetlne. Podczas pościgu, ale już na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Reja, kierujący BMW wypadł z drogi i uderzył w jeden z budynków - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Ewa Murmyło, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Jak dodaje, mężczyzna nie był mieszkańcem powiatu słubickiego.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.