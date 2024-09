Kostrzyn czeka na falę kulminacyjną

Warta wpływa do Odry w Kostrzynie. Wezbrane wody Odry mogą spowodować cofkę. Wzdłuż brzegów tych rzek już od kilku dni trwają intensywne przygotowania, by uniknąć zagrożenia.

- Wszystkie zaangażowane służby od kilku dni przygotowują się na przejście fali powodziowej - poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. - Żołnierze wraz ze strażakami podwyższają wały tak, by w momencie kulminacyjnym woda nie wylała się z koryta.

Dodał, że mobilizacja panuje we wszystkich służbach, które we współpracy z władzami miasta robią wszystko, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i zaapelował, by wsłuchiwać się w wydawane przez funkcjonariuszy polecenia i śledzić komunikaty.

Do Kostrzyna nad Odrą skierowano dodatkowych policjantów, którzy z żandarmami i strażnikami granicznymi patrolują miasto i dbają o bezpieczeństwo.

- Codziennie sprawdzane są wały i poziom Odry i Warty. Na miejscu pracuje także więcej policjantów ruchu drogowego, którzy w razie potrzeby będą kierować na objazdy – podkreślił kom. Jaroszewicz.

Utrudnienia na drogach. Apel do żeglarzy

Decyzją GDDKiA od 19 września na granicznym moście drogowym na Odrze w Kostrzynie nad Odrą obowiązuje ograniczenie ruchu dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Zakaz ten będzie trwał do odwołania, a kierowcy pojazdów o większej masie muszą wybierać alternatywne trasy przejazdu.

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt zobowiązał właścicieli wszystkich jednostek pływających zacumowanych przy Przystani Żeglarskiej Delfin na Warcie do jak najszybszego zabrania ich. Ostateczny termin wyznaczył do godz. 22:00 w sobotę, 21 września.

Oprócz komunikatów na swojej stronie internetowej, kostrzyński magistrat uruchomił w mediach społecznościowych oficjalny kanał informacyjny, na którym są umieszczane bieżące informacje dotyczące zagrożenia powodziowego.

Na 20 września według modelu hydrograficznego wg danych IMGW Odra miała na wodowskazie w Kostrzynie nad Odrą 317 cm (stan alarmowy 470 cm); wg prognozy 27 września ten stan ma wynieść 553 cm. Warta w piątek miała 263 cm (stan alarmowy 410 cm) – poinformował Urząd Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Sonda Obawiasz się powodzi? Tak Nie Nie mam zdania