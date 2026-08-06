Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na 7-9 sierpnia

Przed nami bardzo przyjemny i przede wszystkim suchy weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Prognozy na okres od 7 do 9 sierpnia nie przewidują opadów, a dominować będzie słońce. Kluczową zmianą w pogodzie będzie jednak systematyczny wzrost temperatury, który swoje apogeum osiągnie ostatniego dnia weekendu.

Piątek z chmurami, ale bez deszczu

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim od spokojnej i dość przyjemnej aury. W piątek na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie przyniesie ono deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 23 stopnie Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13°C. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który tego dnia będzie najsilniejszy w ciągu całego weekendu – jego prędkość osiągnie średnio 3 m/s.

Słoneczna i spokojna sobota

Sobota przyniesie mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego znaczną poprawę pogody. Przede wszystkim na niebie nie będzie już chmur – prognozowane jest bezchmurne niebo przez cały dzień. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i wyniesie około 24°C. Zdecydowanie uspokoi się wiatr, który będzie wiał z niewielką prędkością około 1 m/s. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się na najchłodniejszą w tym okresie – termometry mogą spaść do około 11 stopni Celsjusza.

Niedziela przyniesie letnie ciepło

Finał weekendu w Gorzowie Wielkopolskim będzie zdecydowanie najcieplejszy. Niedziela upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i dużej ilości słońca. To właśnie tego dnia odczujemy wyraźne ocieplenie – temperatura maksymalna wzrośnie aż do 28 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, podczas której słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 14°C. Wiatr pozostanie słaby, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s.

Idealny weekend na świeżym powietrzu

Taka prognoza to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić weekend aktywnie. Brak deszczu i rosnąca temperatura stwarzają świetne warunki do wyjścia z domu. Już od piątku pogoda będzie sprzyjać spacerom po parkach czy leśnych ścieżkach. Sobota, z bezchmurnym niebem i słabym wiatrem, będzie idealna na dłuższą wycieczkę rowerową. Z kolei bardzo ciepła i słoneczna niedziela to świetna okazja do relaksu nad wodą czy zorganizowania rodzinnego spotkania w plenerze.

Dane pogodowe: OpenWeather