i Autor: Shutterstock Ratownik medyczny Łukasz M. zmarł nagle w czasie dyżuru w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, zdj. ilustracyjne

Żałoba w Lubuskiem

Nagła śmierć ratownika medycznego na dyżurze. "Położył się odpocząć i już się nie obudził"

Ratownik medyczny Łukasz M. zmarł nagle w czasie dyżuru w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 lutego, w godzinach nocnych. 40-latek miał się położyć się, by odpocząć, ale gdy znaleźli go koledzy, mężczyzna już nie żył. Sprawą nagłego zgonu ratownika medycznego zajęła się prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim.