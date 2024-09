Lekcje skracane są o kwadrans, a komunikaty w tej sprawie są zamieszczane na stronach internetowych i profilach szkół w mediach społecznościowych.

W klasach temperatura powyżej 30 stopni. Są apele do rodziców

Rzecznik magistratu Wiesław Ciepiela poinformował PAP, że dotychczas do urzędu miasta w Gorzowie Wielkopolskim informacje o skróceniu zajęć dotarły z sześciu szkół podstawowych i z jednej średniej. Dodał, że takie decyzje wydają dyrektorzy i nie jest wykluczone, że lekcje są krótsze w większej liczbie placówek oświatowych.

- Ze względu na panujące upały (stopień 2) oraz w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i pracy w okresie od 5 do 6 września obowiązuje nowy harmonogram lekcji uwzględniający skrócony czas zajęć - czytamy np. na stronie Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrekcja SP nr 13 opisuje, że w salach szkolnych temperatura osiąga powyżej 30 stopni, a po wejściu do nich uczniów jeszcze wzrasta. Rodzice i opiekunowie są proszeni o wyposażenie uczniów w wodę lub bidony. Podano też, że w budynkach szkolnych są tzw. źródełka, z których uczniowie mogą pobrać przefiltrowaną wodę.

Jak informuje dyrekcja tej szkoły, decyzja o harmonogramie pracy w poniedziałek zostanie podana w niedzielę. Zależy to od panującej pogody.

- W związku z wysokimi temperaturami powietrza zajęcia lekcyjne w dniach 5-6 września (czwartek-piątek) od 5. godziny lekcyjnej zostają skrócone do 30 minut. Lekcje od 1 do 4 – bez zmian - to z kolei komunikat zamieszczony w mediach społecznościowych przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim.

Na podobne kroki zdecydowano się w SP nr 20. W komunikacie dyrekcja tej szkoły wskazała jednak, że w razie ustąpienia fali upałów harmonogram lekcji może wrócić do standardowo obowiązującego wcześniej niż zakładana data 6 września.

Lokalne media donoszą, że także w innych miejscowościach regionu dyrektorzy szkół decydują się na skracanie zajęć z powodu wysokiej temperatury.

W województwie lubuskim obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Zgodne z nim do godz. 19 w czwartek (5 września) prognozuje się upał z temperaturą maksymalną w dzień od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

