Co się stało?

Taniec z wodzirejem czy nowy chodnik? Gorzowianie dzielą budżet obywatelski. Duże pieniądze do podziału

Czy krócej znaczy - lepiej? Najwidoczniej z takiego założenia wyszli inicjatorzy "amputacji" drugiej części nazwy miasta. Jesienią 2023 r. komitet obywatelski wnioskował o to u gorzowskich władz. Te zorganizowały społeczne konsultacje i właśnie opublikowały ich wyniki.

On line lub na formularzach. Oto wyniki konsultacji

Większość uczestników ankiety opowiedziała się za obecną nazwą – o czym poinformowała dyr. Wydz. Promocji i Informacji UM Gorzowa Wielkopolskiego Marta Liberkowska.

W ankiecie online wzięło udział 6487 osób.

4294 było przeciwnych zmianie nazwy miasta na Gorzów.

2193 było za skróceniem nazwy.

W formie papierowej złożono 606 formularzy, z których 590 uznano za poprawne.

Tu 390 osób, czyli również większość, było przeciwnych zmianie nazwy.

136 osób opowiedziało się za jej skróceniem.

Dużo czy mało? Wychodzi na to, że głos zabrało kilka procent mieszkańców

Z danych zawartych w raporcie, który towarzyszy publikacji rezultatów społecznych konsultacji, wynika, że na koniec 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim było zameldowanych 109.877 osób, a według Głównego Urzędu Statystycznego rzeczywista liczba mieszkańców wyniosła 115.847 osób.

W raporcie z konsultacji zamieszczono m.in. informacje o... pieniądzach, czyli szacunkowych kosztach, jakie może powodować zmiana nazwy miasta. Po stronie magistratu wyliczono je na kwotę ok. 1,5 mln zł. W przypadku pozostałych instytucji publicznych oszacowano ją na nieco ponad 2,1 mln zł.

Wyniki konsultacji nie są wiążące. Kto może podjąć decyzję o zmianie?

Jak wskazano w raporcie, decyzja w sprawie zmiany nazwy miasta nie zapadła wraz z końcem konsultacji społecznych i opublikowaniem ich wyników.

- Nadawanie nazw miejscowościom jest kompetencją ministra właściwego do spraw administracji, a o ewentualną zmianę nazwy może zawnioskować do ministra rada miasta, podejmując stosowną uchwałę – napisano w raporcie.

Członkowie komitetu obywatelskiego, którzy chcą zmiany nazwy, przekonują, że to właściwie powrót do tej, której używano przez kilka miesięcy po drugiej wojnie światowej. A także do widniejącej na polskich mapach w czasach, gdy miasto było niemieckim Landsbergiem. Dodają, że Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce.

Coś tu nie pasuje. Nie tylko Gorzów Wielkopolski ma ten problem.

Sprawdziliśmy, na ile powszechny jest w naszym kraju problem z dwuczłonowymi nazwami miejscowości, w których "coś zgrzyta".

Jak wyliczają twórcy strony "Geograficzno-polityczny atlas Polski", aż 133 miejscowości ma w swojej nazwie człon pochodzący od regionu geograficznego.

Najczęstszym jest przymiotnik „śląski”, który użyty jest w 44 oficjalnych nazwach miejscowości. Ale - co ciekawe - najwięcej, bo aż 17 z nich, znajduje się w województwie... dolnośląskim. W województwie śląskim 16. W województwie opolskim 9, a po jednej w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Drugim pod względem liczebności przymiotnikiem jest „pomorski” (19 nazw).

Określenie „wielkopolski” zajmuje zaszczytne trzecie miejsce w tym rankingu (15 nazw). Aż 12 miejscowości mających w nazwie ten człon znajduje się rzeczywiście w województwie wielkopolskim. W lubuskim - 2, a 1 w kujawsko-pomorskim.

Stan poparzonych strażaków jest stabilny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.