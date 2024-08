Skatowany noworodek nie żyje! Rafałek miał krwiaki na głowie i odklejoną siatkówkę. Łzy same napływają do oczu

Skatowany Rafałek z Gorzowa żył tylko 19 dni. Co doprowadziło do tragedii? "Nic nie usprawiedliwia"

Na początkowym etapie tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego zgłosili 169 projektów. Po ich formalnej weryfikacji lista skróciła się - i to znacznie, bo aż o połowę! Zaakceptowane zostały 84 wnioski.

O co chodzi z tym budżetem obywatelskim? Wyjaśniamy

Czym jest budżet obywatelski? To znajdująca z roku na rok coraz więcej zwolenników wyjątkowa metoda podziału części wydatków publicznych. Polega na tym, że to sami mieszkańcy decydują, na jakie cele zostanie przeznaczona określona pula miejskiego budżetu. W jaki sposób? Najpierw mają prawo do zgłaszania własnych pomysłów. A potem - do głosowania, które z nich zasługują na poparcie, czyli na co te pieniądze zostaną wydane.

Każdy uprawniony mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego będzie miał możliwość oddania 4 głosów. Bo tyle jest kategorii, w których rywalizują poszczególne wnioski. To odpowiednio:

projekty "miękkie" w kategorii ogólnomiejskiej,

projekty "twarde" (inwestycyjne) w kategorii ogólnomiejskiej,

projekty w kategorii oświatowej,

projekty w kategorii rejonowej.

We wrześniu początek społecznych konsultacji. Przyjdź i spytaj o szczegóły

Zanim jednak gorzowianie będą mogli wziąć udział w głosowaniu, które zostało zaplanowane na październik, pojawi się okazja, by ze szczegółami przyjrzeć się wszystkim projektom. 2 września rozpoczyna się (a skończy się na początku października) cykl 14 spotkań z ich pomysłodawcami. Ich pełną listę można znaleźć na stronie gorzowskiego magistratu. Będzie można podyskutować, dopytać o detale, zgłaszać uwagi.

Z jakimi pomysłami zgłosili się gorzowianie w tym roku? Przejrzeliśmy listę zaakceptowanych wniosków.

Chcą prostych dróg i chodników. Marzą o zieleni w mieście

Sporo z nich dotyczy budowy lub remontów infrastruktury drogowej: ulic, chodników, ścieżek rowerowych, montażu ulicznego oświetlenia. Widać, że obecny stan mocno doskwiera mieszkańcom, skoro tak licznie proponują tego rodzaju inwestycje.

Są i wnioski, które można opisać zbiorczo jako "zielone". To plany nasadzeń roślin na skwerach i podwórkach - w zasadzie w każdej niemal dzielnicy. W tej samej kategorii pomysłów, które mają upiększyć miejską przestrzeń, mieszczą się postulaty montażu lub renowacji ławek. A także remontu lub budowy placów zabaw dla najmłodszych.

Wśród kilkudziesięciu propozycji znajdziemy też te, które można uznać za nietypowe. Jak choćby organizację szkolenia z zasad samoobrony dla kobiet czy "naukę kilku tańców integracyjnych (grupowych) z instruktorem lub wodzirejem w wakacyjne popołudnia". Pierwszą inicjatywę jej wnioskodawca wycenił na 12 tys. zł. Drugą - na 13.490 zł.

A przypomnijmy, że na cały przyszłoroczny budżet obywatelski przeznaczono niemal 8 mln zł.

Jak to robią inni? Polskie miasta kipią pomysłami

W wielu miastach prace nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim są już mocno zaawansowane. Choć nie wszędzie, bo na przykład w Zielonej Górze dopiero na początku września rozpocznie się etap zgłaszania projektów. W Rzeszowie 18 sierpnia skończył się czas na składanie wniosków. W Poznaniu mają ten etap już za sobą; tam dobiega końca ocena zgłoszonych projektów. Z kolei w Lublinie ten proces już się zakończył, a we wrześniu odbędzie się głosowanie. Na tym samym poziomie zaawansowania są w Krakowie - tam również lista wniosków czeka już tylko na głos ludu. Na podobnym etapie proces konstruowania budżetu obywatelskiego jest w Toruniu, w Opolu, a także w Kielcach. Tam głosowania rozpoczną się w trzeciej dekadzie września.

"Obcy ludzie meblują nam podwórko". Mieszkańcy protestują po wynikach Budżetu Obywatelskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.