Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 1-3 maja

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą liczyć na bardzo ciepły i pogodny początek maja. Nadchodzący weekend, od 1 do 3 maja, przyniesie wyraźny wzrost temperatur i dużo słońca, szczególnie w pierwszej jego części. Choć w niedzielę na niebie pojawi się więcej chmur, termometry wciąż będą wskazywać wysokie wartości, co z pewnością ucieszy wszystkich planujących wypoczynek na zewnątrz. Co ważne, prognozy na cały ten czas nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Piątek, 1 maja, przywita mieszkańców bezchmurnym niebem, które utrzyma się przez cały dzień. To będzie zapowiedź prawdziwie wiosennej aury. Poranek może być jeszcze dość rześki, z temperaturą na poziomie około 6 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia słońce szybko ogrzeje powietrze. Słupki rtęci powędrują aż do komfortowych 21°C. Pogodzie towarzyszyć będzie łagodny wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s, który nie zakłóci wypoczynku. To będzie idealny dzień na rozpoczęcie długiego weekendu na świeżym powietrzu.

Sobota z letnią temperaturą

Sobota zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Już od rana odczuwalna będzie wyższa temperatura – minimalnie termometry wskażą około 9°C. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci mogą pokazać nawet 25 stopni Celsjusza, co sprawi, że pogoda będzie miała iście letni charakter. Podobnie jak w piątek, przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo, zapewniając mnóstwo słońca. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, ale wciąż będzie to tylko delikatny, orzeźwiający powiew.

W niedzielę więcej chmur, ale nadal ciepło

Ostatni dzień weekendu przyniesie zauważalną zmianę w pogodzie, ale głównie jeśli chodzi o wygląd nieba. W niedzielę nad Gorzowem Wielkopolskim pojawi się duże zachmurzenie, które zdominuje krajobraz. Słoneczna aura ustąpi miejsca bardziej pochmurnej, jednak nie wpłynie to znacząco na temperaturę. Ta pozostanie na bardzo wysokim, przyjemnym poziomie, zbliżonym do sobotniego, i sięgnie 24°C. Noce również staną się odczuwalnie cieplejsze – temperatura minimalna wzrośnie do około 12°C. Zmieni się także siła wiatru, który powieje z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Słoneczna i bardzo ciepła aura w piątek oraz sobotę to doskonała okazja do spędzenia jak największej ilości czasu na zewnątrz. Wysokie, letnie temperatury wręcz zapraszają do dłuższych spacerów po terenach zielonych czy relaksu nad wodą. To także dobry moment na zorganizowanie rodzinnego pikniku w jednym z miejskich parków lub spotkania z przyjaciółmi w plenerze. Niedziela, mimo większego zachmurzenia, wciąż będzie bardzo ciepła, co pozwoli na kontynuowanie aktywności na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o nieco silniejszym wietrze i wybrać miejsca bardziej osłonięte, by w pełni cieszyć się wysoką temperaturą.

Dane pogodowe: OpenWeather