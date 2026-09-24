Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 25-27 września

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych odsłon pogody. Piątek przywita ich deszczem i niższą temperaturą, ale już od soboty aura zacznie się poprawiać. Weekend zakończy się bez opadów i z temperaturą dochodzącą do niemal 19 stopni Celsjusza, chociaż przez wszystkie dni niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami.

Deszczowy i chłodny piątek

Początek weekendu, 25 września, upłynie w Gorzowie Wielkopolskim pod znakiem dużego zachmurzenia i niewielkich opadów deszczu. Będzie to również najchłodniejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 16 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota z chłodnym porankiem, ale bez deszczu

W sobotę pogoda wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim przestanie padać, co z pewnością ucieszy planujących aktywności na zewnątrz. Niebo nad Gorzowem Wielkopolskim pozostanie jednak w pełni zachmurzone. Poranek może być rześki, ponieważ temperatura spadnie do około 7 stopni, będzie to więc najchłodniejsza noc weekendu. W ciągu dnia zrobi się cieplej niż w piątek – termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość do około 2 m/s.

Niedziela najcieplejsza w weekend

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy i najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie do blisko 19 stopni Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki do spędzania czasu na dworze. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie łagodniejsza, z temperaturą w okolicach 10 stopni. Podobnie jak w sobotę, opady deszczu nie są prognozowane, ale niebo przez cały dzień pozostanie pokryte chmurami. Wiatr ponownie nieco przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Piątkowa, deszczowa aura może zachęcać do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie, lokalnym muzeum czy w kawiarni. Z kolei sobota i niedziela, mimo pochmurnego nieba, będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Brak deszczu i rosnąca temperatura to dobra okazja na dłuższy spacer po miejskich parkach, wycieczkę rowerową po okolicy czy spotkanie z bliskimi w plenerze, nawet jeśli bez słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather