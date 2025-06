Stracił ponad 200 tys. zł! Zmanipulował go "pracownik banku"

Oszuści nie próżnują. Tym razem zmanipulowali mieszkańca lubuskiego

Żyjemy w takich czasach, w których choć technologia rozwija się w zawrotnym tempie i ułatwia nam życie, to może być też niekiedy przekleństwem, a wielu Polaków jest już zmęczonych odbieraniem telefonów od botów i usuwaniem spamu ze skrzynki pocztowej. AI ułatwia oszustom "pracę", bowiem analizuje ogromną ilość danych, dzięki czemu przestępcy mogą generować realistycznie wyglądające fałszywe treści, automatyzować ataki czy personalizować swoje triki pod daną osobę. Spora część społeczeństwa wie, że obecnie musimy być szczególnie ostrożni, lecz nadal są osoby, które dają się nabrać i w przypływie chwili, widząc kuszącą ofertę, klikają w link lub robią przelew. Idealnym tego przykładem jest mieszkaniec województwa lubuskiego, który w ostatnim czasie stracił ponad 200 tys. zł.

Oszustwo na "pracownika banku"

Jak informuje gorzowska policja na oficjalnym portalu internetowym, mężczyzna został zmanipulowany przez rzekomego pracownika banku i tym sposobem stracił ponad 200 tys. zł. Pokrzywdzony otrzymał bowiem ofertę kredytu, która wydawała mu się naprawdę korzystna, więc postanowił z niej skorzystać. Cały proces był przeprowadzany zdalnie, co powinno już wzbudzić w ofierze podejrzenia. Dodatkowo oszuści podsyłali linki do umów, które wymagały przelewów pieniędzy. Niestety wszystko to było manipulacją, która doprowadziła do ogromnych strat.

Oszustwa internetowe - jak się chronić?

Oszuści nie próżnują i niemalże każdego dnia próbują wyłudzić pieniądze od Polaków. Ważne jest więc, by każdy z nas był świadom zagrożenia i pamiętał, by dokładnie sprawdzić, kto do nas dzwoni lub pisze wiadomości e-mail. Dodatkowo pamiętajmy, aby nigdy nie klikać w podejrzane linki wysyłane w wiadomościach, bowiem może się okazać, że to początek próby przestępców.

Uważajmy na wszelkie dokumenty, także te opatrzone logiem istniejącego banku czy instytucji. Naniesienie takiej grafiki nie jest trudne, a ma zapewnić pokrzywdzonego, że kontaktuje się z nim zaufany pracownik. Niestety oszukane osoby są tak zmanipulowane, że widzą jedynie cel, który z pomocą oszustów, łatwo uzyskać. Może to być uzyskanie kredytu lub szybki zarobek z inwestycji. Niestety zapominamy przy tym pomyśleć na spokojnie o podejmowanym ryzyku. W takich sytuacjach policjanci proponują daleko idącą ostrożność - ostrzega policja, czytamy na stronie gorzow-wielkopolski.policja.gov.pl.