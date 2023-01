Śmiertelny wypadek pod Wschową. 49-latka zginęła w roztrzaskanym renault

W śmiertelnym wypadku pod Wschową zginęła 49-letnia kobieta, mieszkanka tamtejszego powiatu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 29 stycznia, w godzinach popołudniowych. Jak wynika ze wstępnych ustaleń miejscowej policji, ok. godz. 14 prowadząca osobowego renaulta jechała prostym odcinkiem drogi Stare Drzewce-Konradowo, gdy nagle zjechała na pobocze i do rowu. Jej pojazd uderzył następnie w drzewo, a później jeszcze dachował - 49-latka nie miała szans i zginęła na miejscu. - Będziemy czekać na wyniki sekcji, bo być może kobieta wcześniej źle się poczuła i dlatego doszło do wypadku - mówi nadkomisarz Maja Piwowarska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Sprawą zdarzenia zajęła się również tamtejsza prokuratura rejonowa.

