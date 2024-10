i Autor: Getty Images

Finanse samorządów

Dodatkowo 10 miliardów zł na zadania JST jeszcze w tym roku. Kto dostanie?

Podobno pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. No, może jeszcze trzecia - to, że samorządy wciąż narzekają na brak pieniędzy. Z pewnością zatem ucieszy je zapowiedź, że jeszcze w tym roku dostaną dodatkowo ok. 10 miliardów zł z budżetu państwa. Czyli właśnie z naszych podatków. To efekt rozmów samorządowców z Ministerstwem Finansów, o czym informuje Związek Miast Polskich.