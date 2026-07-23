Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim. Prognoza na 24-26 lipca

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą liczyć na przyjemny i ciepły początek weekendu. Piątek i sobota upłyną pod znakiem wysokich temperatur i braku opadów, co stworzy dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Niestety, aura zmieni się w niedzielę, która przyniesie nie tylko niższe temperatury, ale również deszcz.

Piątek, 24 lipca: Spokojny i ciepły start

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim bardzo przyjemnie. W piątek na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie powinno ono przeszkadzać w odczuciu ciepła. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 26 stopni Celsjusza. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s. Tego dnia synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Sobota, 25 lipca: Najcieplejszy dzień weekendu

Sobota będzie kulminacyjnym momentem, jeśli chodzi o temperaturę. To właśnie wtedy w Gorzowie Wielkopolskim odnotujemy najwyższe wartości – słupki rtęci sięgną nawet 27 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 14 stopni. Mimo że zachmurzenie wzrośnie i będzie duże, deszcz nadal nie jest prognozowany. Wiatr utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Niedziela, 26 lipca: Zmiana aury i opady deszczu

Ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźną zmianę pogody. W niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim zrobi się chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do około 23 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak najcieplejsza podczas całego weekendu, z temperaturą minimalną na poziomie 15 stopni. Duże zachmurzenie utrzyma się, a dodatkowo pojawią się opady deszczu. Wiatr delikatnie osłabnie, osiągając prędkość około 2-3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Pogoda w piątek i sobotę będzie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Wysokie temperatury i brak deszczu to idealne warunki na spacery po terenach zielonych, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Warto wykorzystać ten czas, ponieważ niedzielna aura może okazać się mniej łaskawa. Deszcz i niższa temperatura w ostatni dzień weekendu mogą skłonić do wyboru aktywności pod dachem, takich jak wizyta w instytucjach kultury, kinie czy spędzenie czasu w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather