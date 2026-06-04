Weekend w Gorzowie Wielkopolskim z nagłą zmianą pogody. Sobota będzie słoneczna i ciepła

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 5-7 czerwca

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w najbliższych dniach doświadczą bardzo zmiennej aury. Prognoza na weekend od 5 do 7 czerwca zapowiada zarówno deszczowe chmury i chłód, jak i bezchmurne niebo z przyjemną, letnią temperaturą. Każdy dzień przyniesie zupełnie inne warunki, a kluczowa okaże się sobota, która zdecydowanie wyróżni się na tle całego weekendu jako ten najpogodniejszy moment.

Deszczowy i chłodny piątek

Początek weekendu, piątek 5 czerwca, upłynie w Gorzowie Wielkopolskim pod znakiem opadów deszczu. Chmury zdominują niebo, a z nich okresowo będzie padać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie około 18 stopni Celsjusza, co przy opadach może dawać poczucie chłodu. Nocą temperatura spadnie do około 12 stopni. Pogodę uzupełni umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością dochodzącą do 3 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza sobota

Prawdziwy przełom nastąpi w sobotę, 6 czerwca, kiedy pogoda w mieście diametralnie się zmieni. Synoptycy prognozują na ten dzień bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. To pozwoli temperaturom dynamicznie wzrosnąć – w ciągu dnia słupki rtęci mają pokazać nawet 22 stopnie Celsjusza. To będzie najcieplejszy dzień całego weekendu. Warto jednak pamiętać o chłodnym poranku, kiedy termometry wskażą zaledwie 10 stopni. Warunki do spędzania czasu na zewnątrz będą niemal idealne, ponieważ wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Niedziela z powrotem deszczu i wiatru

Niestety, słoneczna aura nie utrzyma się na dłużej. Już w niedzielę, 7 czerwca, do Gorzowa Wielkopolskiego powrócą chmury, które przyniosą ze sobą słabe opady deszczu. Temperatura będzie odczuwalnie niższa niż w sobotę, osiągając w ciągu dnia maksymalnie 19 stopni. Minimalna temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 14 stopni. Dodatkowo, pogoda stanie się bardziej dynamiczna za sprawą nasilającego się wiatru. Jego prędkość wzrośnie do około 4 m/s, co sprawi, że niedziela będzie najbardziej wietrznym dniem weekendu.

Jak spędzić weekend w Gorzowie przy takiej pogodzie?

Tak duża zmienność aury będzie miała bezpośredni wpływ na weekendowe plany mieszkańców. Deszczowy i chłodniejszy piątek oraz powrót opadów w niedzielę to dobra okazja do spędzenia czasu wewnątrz. Może to być wizyta w instytucji kultury, wyjście do kina lub po prostu relaks w domowym zaciszu. Całą energię i aktywności planowane na świeżym powietrzu warto natomiast skumulować w sobotę. Bezchmurne niebo i przyjemne 22 stopnie to idealne warunki na długi spacer po miejskich parkach, wycieczkę rowerową poza miasto czy odpoczynek w pobliżu wody. To będzie jedyny dzień, który pozwoli w pełni i bez przeszkód cieszyć się urokami czerwcowej pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather