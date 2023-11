i Autor: christels / CC0 / pixabay.com Wataha wilków koło dwóch miejscowości. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Wilki pojawiły się koło dwóch miejscowości pod Skwierzyną. Jest ostrzeżenie dla mieszkańców

Niepokojące informacje o wilkach dotarły do mieszkańców gminy Skwierzyna z tutejszego koła łowieckiego. To wataha od 10 do 12 osobników. Wilki pojawiły się okolicach miejscowości Trzebiszewo oraz Rakowo.