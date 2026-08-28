Włamanie do autobusu transmitowali na żywo! Z tych złodziei śmieje się cała Polska

Gorzów Wielkopolski. Włamanie do autobusu z relacją live w internecie

Do tego absurdalnego zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia rano. Krótko po godzinie 4 rano gorzowska komenda odebrała niecodzienne zgłoszenie. Rozmówca poinformował, że właśnie ktoś włamuje się do autobusu stojącego przy ulicy Lubuskiej w Karninie. Co najciekawsze, zgłaszający znajdował się na drugim końcu Polski, a całe zajście oglądał na ekranie swojego komputera. Okazało się, że z jakiegoś powodu przestępcy postanowili transmitować w sieci przebieg włamania. Świadek podał funkcjonariuszom dokładny link do relacji.

Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsce. W trakcie dojazdu, przy ulicy Poznańskiej, w oczy wpadło im dwóch mężczyzn pasujących do opisu. Szybko potwierdzono, że to właśnie oni dopuścili się przestępstwa.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli przy nich skradziony z autobusu telefon komórkowy. Właściciel pojazdu oszacował swoje straty na łączną kwotę około trzech tysięcy złotych.

Złodzieje z Gorzowa Wielkopolskiego z zarzutami. Jeden był pijany

Zatrzymani to mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Mają 42 i 48 lat. W momencie ujęcia młodszy z nich był pod wpływem alkoholu, a alkomat wskazał niemal promil w wydychanym powietrzu.

Mężczyznom postawiono już zarzuty kradzieży z włamaniem. W trakcie przesłuchania sprawcy nie kryli skruchy i przyznali się do winy. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwo mogą trafić do więzienia na nawet 10 lat.

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