Wymachiwał nożem i ukradł pieniądze. Chwile grozy w solarium

Zamaskowany napastnik z nożem w solarium w Świebodzinie

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek 12 marca. Według policyjnych ustaleń do salonu kosmetycznego wbiegł agresywny napastnik z zasłoniętą twarzą i założonym kapturem. Mężczyzna od razu rzucił się na pracującą tam kobietę, strasząc ją ostrym narzędziem. Przestraszona ofiara nie miała innego wyjścia i przekazała bandycie gotówkę w kwocie blisko trzech tysięcy złotych. Chwilę później sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, zostawiając pracownicę solarium w ogromnym szoku.

Policja ze Świebodzina namierzyła nożownika w Torzymiu

Mundurowi ze Świebodzina od razu rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania przestępcy. W teren wyruszyli funkcjonariusze prewencji, detektywi kryminalni oraz śledczy z wydziału dochodzeniowego. Podczas przeczesywania okolicy funkcjonariusze zabezpieczyli porzucone elementy garderoby sprawcy, co stanowiło przełomowy dowód w prowadzonym postępowaniu.

Szczegółowe badanie zebranych śladów oraz zaawansowane działania operacyjne pozwoliły policjantom szybko ustalić tożsamość domniemanego bandyty. Ostatecznie kryminalni zatrzymali podejrzanego mężczyznę na terenie pobliskiego Torzymia, co zamknęło etap obławy.

Surowe konsekwencje za rozbój z niebezpiecznym narzędziem

Schwytany mężczyzna został już oficjalnie oskarżony o dokonanie rozboju przy użyciu ostrego narzędzia. W związku z tą sprawą Świebodzińska Prokuratura Rejonowa złożyła wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego, a miejscowy sąd bez wahania wydał odpowiednie postanowienie izolujące sprawcę od społeczeństwa.

Należy zaznaczyć, że napaść z wykorzystaniem niebezpiecznego przedmiotu jest traktowana przez polski kodeks karny jako zbrodnia o wyjątkowej wadze. Sprawcy tego typu czynów muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności wynoszącą od 3 do nawet 20 lat. Śledczy pracujący przy tej sprawie wyraźnie zaznaczają, że agresywne zachowanie i metody działania napastnika świadczą o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej jego postępowania.

