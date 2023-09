Zdążył powiedzieć, że tonie w bagnie! Potem telefon zamilkł

Z 2-letnim Antosiem nie było kontaktu, był cały siny. Rodzice nie potrafili powiedzieć, co się stało

Gorzów Wielkopolski: Rozebrał się i zrobił to w fontannie. Przechodnie zbierali szczęki z chodników

To już kolejny raz!

Mężczyzna wsysany przez bagnisko pod Gorzowem! Zdążył zadzwonić na policję, wtedy połączenie zostało przerwane

To była wyjątkowo dramatyczna akcja policjantów i strażaków z Gorzowa Wielkopolskiego! Wszystko zaczęło się tuż po północy, w nocy z poniedziałku na wtorek (z 4 na 5 września). Na numer alarmowy zadzwonił wtedy jakiś przerażony mężczyzna. Zdążył tylko powiedzieć, że wpadł do bagna i coraz bardziej się zapada. Wtedy nagle połączenie zostało przerwane. Policjanci i strażacy natychmiast ruszyli na poszukiwania zgłaszającej osoby. Czy telefon zamilkł, bo mężczyzna zatonął i zginął? Najpierw ustalono, skąd wykonano telefon. Urządzenie logowało się w okolicy ulicy Śląskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Potem policjanci wyszukali zbiorniki wodne i mokradła w okolicy i ruszyli na poszukiwania, które utrudniały panujące ciemności. Jak to się skończyło?

"W niemal kompletnej ciemności, udało się nawiązać kontakt głosowy z wzywającym pomocy mężczyzną"

"W pewnym momencie, w niemal kompletnej ciemności, udało się nawiązać kontakt głosowy z wzywającym pomocy mężczyzną. Policjanci wraz ze strażakami szli trudno dostępnym, mocno zarośniętym terenem. W końcu udało im się namierzyć mężczyznę. Był zziębnięty i przestraszony. Znajdował się kilkanaście metrów od brzegu i nie mógł samodzielnie wyjść" - czytamy na stronie internetowej lubuskich policjantów. 59-latka szczęśliwie udało się wyciągnąć przy pomocy liny. Trafił do gorzowskiego szpitala na badania.

Sonda Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie? Tak Nie

Które polskie miasto jest większe? Sprawdź swoją wiedzę w naszym teście Pytanie 1 z 10 Które miasto jest większe? Tychy Dobczyce Dalej