50-latek został oszukany przez prostytukę i wezwał policję?! "Zdążyłem zdjąć buty"

Jak podaje portal Ostrów 24, do zdarzenia doszło po godzinie 8 rano. Do jednego z bloków przy ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim przyszedł około 50-letni mężczyzna. Wiedział, czego tutaj szuka, ponieważ od kolegi dowiedział się, właśnie w tym bloku zazna cielesnych uciech. Według relacji dziennikarzy, wszedł do mieszkania i ujrzał pożądaną kobietę. Na starcie został jednak poproszony o zapłatę 200 złotych „za usługę” i 10 zł za piwo.

- Zdążyłem zdjąć buty po czym prostytutka wyszła z pokoju, a zamiast niej weszło „dwóch alfonsów” – relacjonuje portalowi Ostrów 24 rozżalony mężczyzna, który musiał też opuścić lokal. Nie było możliwości odzyskania pieniędzy, chociaż jego zdaniem do wykonania usługi nie doszło. Policjanci powiedzieli, że nie mogą mu pomóc i odjechali - relacjonują dziennikarze.

