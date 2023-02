15-letnia Amelia nie wróciła do domu! Jej rodzice odchodzą od zmysłów. Co się stało z nastolatką?

Ostrów Wielkopolski: Mężczyzna podpalił się na oczach matki. Walczy o życie

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 1 lutego o godz. 1 w nocy. Służby ratunkowe zostały wezwane do domu przy ul. Młyńskiej w Ostrowie Wlkp. Okazało się, że ok. 30-letni mężczyzna polał się spirytusem i podpalił zapalniczką. Zrobił to na oczach swojej matki, która wezwała pogotowie ratunkowe.

Poparzony jest w stanie krytycznym. Przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii medycznej w ostrowskim szpitalu. Na miejsce zdarzenia przyjechała także policja. - Będziemy wyjaśniać przyczyny i okoliczności zdarzenia - powiedziała oficer prasowy.

