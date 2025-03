Dramat w Kaliszu! 2-letnie dziecko i nastolatka podtruli się czadem

- Po wyjściu z łazienki zemdlała ok. 18-letnia kobieta. Po przyjeździe mierniki, z których korzystali strażacy, potwierdziły, że doszło do emisji tlenku węgla. W mieszkaniu w chwili zdarzenia przebywało 6 osób - mówi dziennikarzom Radia ESKA rzecznik strażaków w Kaliszu, Jakub Pietrzak i dodaje, że z szóstki lokatorów - czwórka - po przewietrzeniu mieszkania - mogła do niego wrócić.