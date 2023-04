i Autor: pixabay.pl

AKCJA RATUNKOWA

Dramatyczna akcja ratunkowa pod Pleszewem. Nie żyje 54-latek, który wjechał do stawu

plis | PAP 13:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie żyje 54–letni mieszkaniec Pleszewa, który wjechał samochodem do stawu – poinformował w sobotę, 29 kwietnia oficer dyżurny pleszewskiej straży pożarnej mł. asp. Mark Heronimczak. Do makabry doszło po godzinie 7 rano. Auto wjechało do wody przodem. Na miejscu pojawiło się kilka zastępów straży pożarnej.