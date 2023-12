Rzucili się na bezbronnego bezdomnego i bili go przez 40 minut. Grozi im nawet 25 lat więzienia

Ostrów Wielkopolski. Zaatakowała swoją babcię nożem. Pocięła jej szyję i ręce

Do potwornego zdarzenia doszło w czwartek (28 grudnia) po godzinie 15 w jednym z mieszkań przy ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Ze wstępnych ustaleń policji, które przekazała Polska Agencja Prasowa wynika, że 17-letnia dziewczyna zaatakowała swoją babcię nożem, raniąc ją w szyję i ręce.

− Kobietę zabrano do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo − przekazała w rozmowie z PAP podkom. Małgorzata Michaś z policji.

Dziewczynę zatrzymano, pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. − Wiadomo, że wnuczka przyjechała do babci w odwiedziny, razem nie mieszkały. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną takiego zachowania − dodała.

Jak przekazała podkom. Michaś trwają czynności policjantów wyjaśniające okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.