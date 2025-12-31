Życzenia imieninowe dla Sylwestra 2025 - śmieszne i krótkie wierszyki
W Dniu Twojego Święta
Składam Ci życzenia
Aby się spełniły
Wszystkie Twe marzenia
Które są dla Ciebie
Jak słońce dla świata
Niech szczęśliwie płyną
Twe piękne Lata
***
Dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości,
w dobrym sercu, jasnej duszy,
i niech wszystkie żale głuszy.
***
Życzenia dla Sylwestra - NAJLEPSZE propozycje! [31 GRUDNIA]
***
Drogi Sylwestrze,
W każdej chwili, zawsze, wszędzie
Niech Ci w życiu dobrze będzie!
Niech Cię dobry los obdarzy
Wszystkim, o czym tylko marzysz!
***
Kochany Sylwku,
Niech ten radosny dzień.
Na zawsze Twe troski,
Odsunie w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
Blaskiem szczęście i długich lat.
***
Najlepsze życzonka,
pięknego w życiu słonka,
smutków małych jak biedronka
i szczęścia wielkiego jak smok!
***
Wielu chwil radości, aby każdy dzień
był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.
Z całego serca życzy....
***
Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!
***
Dużo zdrówka i miłości,
mocy śmiechu i słodkości,
mało smutku oraz łez
pełni szczęścia jeśli chcesz.
***
Ile maku w makowniku,
ile sera jest w serniku,
ile uszek w barszczu pływa,
ile ości miewa ryba.
Tyle słońca i słodyczy
w Dniu Imienin Tobie życzy…
***
Ile godzin bije czas,
Ile liści sypie las.
Tyle szczęścia i słodyczy,
W dniu imienin.
Twoich życzy...
***
Piękne życzenia imieninowe dla Sylwestra
- Drogi Sylwestrze! Z okazji Twoich imienin życzę Ci, aby każdy dzień był pełen radości i energii, która rozpala serca innych, tak jak Sylwester rozświetla cały rok. Niech Twoje plany zamieniają się w sukcesy, a marzenia w rzeczywistość. Obyś zawsze miał wokół siebie ludzi, którzy Cię wspierają, inspirują i sprawiają, że życie staje się piękniejsze. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, by osiągać wszystko, czego pragniesz! Wszystkiego najlepszego!
- W tym wyjątkowym dniu życzę Ci Sylwku, aby Twoje życie było pełne niespodzianek, dobrych ludzi i wspaniałych chwil!
- Życzę Ci, abyś zawsze znajdował czas na to, co jest dla Ciebie ważne, i cieszył się spokojem w gronie najbliższych osób. Oby nadchodzący rok sprzyjał Twoim planom i przynosił same dobre wiadomości. Powodzenia we wszystkim, co przed Tobą, Wszystkiego najlepszego!
Uniwersalne życzenia dla Sylwestra w dniu jego imienin
- Sylwestrze, z okazji Twoich imienin życzę Ci radości, spełnienia marzeń i niezliczonych powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi Ci szczęście i energię do realizacji wszystkich planów. Wszystkiego najlepszego!
- W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Tobie sercem całym zdrowia, szczęścia, pomyślności, sto lat życia i radości. Być może masz i inne życzenia, więc też życzę ich spełnienia.
- Drogi Sylwestrze, niech każdy dzień Twojego życia będzie równie wyjątkowy jak Twoje imię. Szczęścia, zdrowia i pomyślności na co dzień!
- Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech sukcesy w pracy i szczęście w życiu prywatnym towarzyszą Ci na każdym kroku.
- Samych szczęśliwych dni w życiu, radości i uśmiechu każdego dnia.
- Dużo zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów.
- Wszystkiego co najlepsze, spełnienia najskrytszych pragnień.
- Szczęścia, zdrowia i powodzenia, niech spełniają się wszystkie marzenia.
- W dniu Twoich imienin, gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia.
źródło: wierszyki.org