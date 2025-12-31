Życzenia imieninowe dla Sylwestra 2025 - śmieszne i krótkie wierszyki

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Sylwestra - NAJLEPSZE propozycje! [31 GRUDNIA]

***

Drogi Sylwestrze,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochany Sylwku,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

***

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

Piękne życzenia imieninowe dla Sylwestra

Drogi Sylwestrze! Z okazji Twoich imienin życzę Ci, aby każdy dzień był pełen radości i energii, która rozpala serca innych, tak jak Sylwester rozświetla cały rok. Niech Twoje plany zamieniają się w sukcesy, a marzenia w rzeczywistość. Obyś zawsze miał wokół siebie ludzi, którzy Cię wspierają, inspirują i sprawiają, że życie staje się piękniejsze. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, by osiągać wszystko, czego pragniesz! Wszystkiego najlepszego!

W tym wyjątkowym dniu życzę Ci Sylwku, aby Twoje życie było pełne niespodzianek, dobrych ludzi i wspaniałych chwil!

Życzę Ci, abyś zawsze znajdował czas na to, co jest dla Ciebie ważne, i cieszył się spokojem w gronie najbliższych osób. Oby nadchodzący rok sprzyjał Twoim planom i przynosił same dobre wiadomości. Powodzenia we wszystkim, co przed Tobą, Wszystkiego najlepszego!

Uniwersalne życzenia dla Sylwestra w dniu jego imienin

Sylwestrze, z okazji Twoich imienin życzę Ci radości, spełnienia marzeń i niezliczonych powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi Ci szczęście i energię do realizacji wszystkich planów. Wszystkiego najlepszego!

W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Tobie sercem całym zdrowia, szczęścia, pomyślności, sto lat życia i radości. Być może masz i inne życzenia, więc też życzę ich spełnienia.

Drogi Sylwestrze, niech każdy dzień Twojego życia będzie równie wyjątkowy jak Twoje imię. Szczęścia, zdrowia i pomyślności na co dzień!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech sukcesy w pracy i szczęście w życiu prywatnym towarzyszą Ci na każdym kroku.

Samych szczęśliwych dni w życiu, radości i uśmiechu każdego dnia.

Dużo zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów.

Wszystkiego co najlepsze, spełnienia najskrytszych pragnień.

Szczęścia, zdrowia i powodzenia, niech spełniają się wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia.

źródło: wierszyki.org

