Kalisz. Wypadek 16-letniego motocyklisty. Uderzył w koparkę

16-latek trafił do szpitala w Kaliszu, po tym jak brał udział w wypadku na ul. Lubelskiej, jadąc motocyklem przez Las Winiarski. Wszystko działo się we wtorek, 15 października, przed godz. 19, gdy służby ratownicze zawiadomili świadkowie zdarzenia. Chłopak został znaleziony nieprzytomny na jezdni i jak informuje Radio Poznań, odniósł poważne obrażenia ciała.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowany uderzył w tył koparko-ładowarki, która jechała w tym samym kierunku, ale jej kierowca niczego nie zauważył, więc pojechał dalej - mówi w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Mundurowi dotarli do 23-letniego kierowcy koparki, mieszkańca Kalisza, tego samego dnia. Mężczyzna został przesłuchany, a dodatkowo przebadano go na obecność alkoholu we krwi - był trzeźwy. Policja nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. Jak dodaje Jaworska-Wojnicz, ranny 16-latek miał uprawnienia do prowadzenia motocykla.